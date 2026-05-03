Antalya dahil birçok il için sarı kod verildi. Sağanak, fırtına ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı kodlu uyarı, hava koşullarının potansiyel risk taşıdığı anlamına geliyor. Özellikle günlük yaşamı etkileyebilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması isteniyor. Bu kapsamda, vatandaşların ani değişen hava şartlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

FIRTINA VE SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya hava durumu son dakika gelişmesi kapsamında sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Marmara ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali de bulunuyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, özellikle ani bastıran sağanakların sel ve su baskını riskini artırdığına dikkat çekiyor. Dere yatakları, alt geçitler ve düşük kotlu bölgelerde yaşayanların daha temkinli olması gerektiği vurgulandı. Alanya ve çevresinde de kısa sürede etkili olabilecek yağışlar nedeniyle benzer riskler gündemde.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yapılan uyarılarda, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi. Trafikte görüş mesafesinin düşmesi, kaygan zemin ve ani rüzgar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi. Ayrıca çatı uçması, ağaç devrilmesi ve dolu yağışı gibi risklere karşı da önlem çağrısı yapıldı.

Günlük hayatta özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ani yağışa karşı hazırlıklı olması, araç kullananların ise hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.