İstanbul Haliç’te bir berberde yaşanan ve kısa sürede sosyal medyada yayılan olay, turistlere yönelik fahiş fiyat tartışmasını yeniden alevlendirdi. Kapıda 400 TL yazmasına rağmen Brezilyalı bir turistten 7 bin 100 TL tahsil edilmesi büyük tepki çekti. Yaşananların ardından işletme mühürlendi.

400 TL YAZDI, 7 BİN 100 TL TAHSİL EDİLDİ

Olay, Brezilyalı turistin yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıda 400 TL olarak belirtilen saç kesimi ücretine rağmen turistten toplamda 7 bin 100 TL alındığı görüldü.

Turist, “10 Euro’luk hizmet için benden 133 Euro’dan fazla para aldınız” diyerek duruma tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“EKSTRA İŞLEM” SAVUNMASI

İşletme ise yüksek ücretin saç kesimi dışında yapılan işlemlerden kaynaklandığını savundu. Ancak turist, yalnızca saç kesimi talep ettiğini ve kendisine bilgi verilmeden ekstra işlemler uygulandığını ileri sürdü.

Paylaşılan adisyonda saç ve sakal kesimi için 400’er TL, wax ve burun bandı için 1000’er TL, yüz bakımı için 2 bin 300 TL ve saç bakımı için 2 bin TL ücret yazıldığı görüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılması sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girerek işletme hakkında denetim başlattı. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, “Türkiye’nin güvenilir ticaret ortamına zarar verecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecek” açıklamasında bulundu.

ÖNCE İADE, SONRA MÜHÜRLEME

Artan tepkiler üzerine işletmenin tahsil edilen ücreti turiste iade ettiği öğrenildi. Ancak başlatılan resmi süreç kapsamında berber dükkanı mühürlenerek faaliyet durduruldu.

TURİZM MERKEZLERİ İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE

Yaşanan olay, özellikle Antalya, Alanya ve diğer turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler açısından da dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, benzer durumların Türkiye’nin turizm imajına zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.