Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin, gerçekleştirdiği Orta Asya seyahatinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla anlamlı mesajlar verdi.

Türk dünyasının kadim kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan Şahin, geleneksel Türk kıyafetleriyle çekilen fotoğraflarıyla da dikkat çekti. Tarihi Türk savaş kültürünü simgeleyen yay, kalkan, at ve kartalla verdiği pozlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Orta Asya’nın manevi atmosferinde bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Mehmet Şahin, Türk milletinin ortak tarihine, kültürel bağlarına ve köklü medeniyet mirasına vurgu yaptı. Şahin sosyal medya paylaşımında “Orta Asya’nın kadim topraklarında, ortak tarihimizin ve kültürümüzün izlerini görmek bizler için büyük bir anlam taşıyor. Köklerimizi, geçmişimizi ve bizi millet yapan değerleri andığımız 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü; birlik, kardeşlik ve kültürel miras bilinciyle kutluyorum. Türk dünyasının ortak hafızası ile kardeşlik ve gönül bağı daim olsun.” ifadelerini kullanarak; Türk dünyasının kardeşlik içerisinde geleceğe daha güçlü yürümesi temennisinde bulundu.