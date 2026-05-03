Kurban Bayramı tatilinin süresiyle ilgili merak edilen soruya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi. Ersoy, tatilin 9 güne uzatılmasının turizm açısından olumlu olacağını belirtirken, nihai kararın henüz verilmediğini ve konunun Kabine’de değerlendirileceğini ifade etti.

“9 GÜN TURİZME KATKI SAĞLAR”

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada uzun bayram tatillerinin iç turizmi hareketlendirdiğine dikkat çekerek, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur, ancak bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” dedi.

Bu açıklama, özellikle yaz sezonunun başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde otel rezervasyonları ve seyahat planları yapan vatandaşlar için önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

KÜRESEL GELİŞMELER VE TURİZM

Küresel ekonomik gelişmelere de değinen Ersoy, Türkiye’nin kriz yönetimi konusunda deneyimli olduğunu vurguladı. İlk çeyreğin büyümeyle kapandığını belirten Bakan, ikinci çeyrekte daha temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

“SON DAKİKA REZERVASYON” VURGUSU

Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizliklerin turizm sektörünü etkilediğini belirten Ersoy, bu yaz sezonunda “son dakika rezervasyon” eğiliminin öne çıkacağını söyledi. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinin sezon geneline yayıldığını ifade etti.

ALANYA VE ANTALYA’YA ETKİSİ

Olası 9 günlük tatil kararı, özellikle Antalya, Alanya ve Manavgat gibi turizm merkezlerinde yoğunluk artışı anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, uzun tatilin yerli turist hareketliliğini artırarak sezonu erken canlandırabileceğini değerlendiriyor.

İSTANBUL VE DUBAİ KIYASLAMASI

İstanbul’un Dubai ile kıyaslanmasına da değinen Ersoy, iki destinasyonun farklı sezon dinamiklerine sahip olduğunu belirterek, rekabetten ziyade birbirini tamamlayan yapılar olduğunu ifade etti.

FORMULA 1 İÇİN İLK MESAJ

Formula 1 organizasyonuna ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, uzun vadeli planlama gerektiğini söyledi.