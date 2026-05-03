Alanya’daki Dynasty Binicilik Spor Kulübü, İstanbul’daki resmi yarışmalarda elde ettiği derecelerle kenti engel atlama ve dresajda temsil etti.

Alanya'da faaliyet gösteren Dynasty Binicilik Spor Kulübü, İstanbul'da düzenlenen resmi müsabakalara katıldı. Kulüp, engel atlama ve dresaj branşlarında yarışarak Alanya'yı temsil eden tek ekip oldu.

Elde edilen sonuçlar, ilçede biniciliğin sadece hobi değil, federasyon standartlarında gelişen bir spor dalı haline geldiğini gösteriyor.

İLK GÜN DERECELERİ

3 Mayıs’ta yapılan yarışmalarda sporcular farklı kategorilerde kürsüye çıktı:

Engel Atlama:

30 cm parkurda Darina Gerbekova ikinci oldu.

70 cm parkurda Zlata Altun birincilik elde etti.

Dresaj – Pony (PL2):

Tatyana Derbysheva birinci oldu.

Dresaj – Yeni Biniciler:

Safiye Gündüz birinci, Eva Vin ikinci, Zeynab Akhmetova üçüncü sırada yer aldı.

İKİNCİ GÜN PERFORMANSI

4 Mayıs’ta ise başarı grafiği yükseldi:

Engel Atlama:

Zlata Altun, 70 cm ve 90 cm parkurlarda iki birincilik kazandı.

Dresaj – Pony (PL2):

Tatyana Derbysheva birinci, Miroslava Chudnovskaia ikinci oldu.

Dresaj – Yeni Biniciler:

Zeinab Akhmetov birinci, Arina Lukianov ikinci, Eva Vin üçüncü sırayı aldı.

ALANYA’DA BİNİCİLİK YÜKSELİŞTE

Bu sonuçlar, Alanya’da olimpik binicilik branşlarında sporcu yetiştirmenin mümkün olduğunu ortaya koyarken, kentte spor çeşitliliğinin arttığını da gösteriyor. Kulüp, bugün itibarıyla bölgede federasyona bağlı olarak faaliyet gösteren önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kulübün kurucusu Ekaterina Gündüz, elde edilen başarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Alanya’nın binicilik sporunun olimpik disiplinlerinde bu düzeyde temsil edilmesi şehir adına önemli bir dönüm noktası. Amacımız sadece sporcu yetiştirmek değil, uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir yapı kurmak. Bu başarı planlı ve uzun vadeli çalışmanın sonucu.”

Dynasty Binicilik Spor Kulübü’nün, Alanya’da genç sporcular yetiştirme ve ulusal organizasyonlarda temsil hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.