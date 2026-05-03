İstanbul’daki soruşturmada gözaltına alınan Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında karar verildi. Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar doğrultusunda adliyeye sevk edilen Böcek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖZALTI SÜRECİ 30 NİSAN’DA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında aralarında Zuhal Böcek’in de bulunduğu toplam 3 kişi, 30 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul’da adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek için, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklama talep edildi. Dosyada yer alan diğer iki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek Zuhal Böcek’in tutuklanmasına karar verdi. Böylece yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden yalnızca biri tutuklanmış oldu.

Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlar tarafından yeni detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

SİYASİ BAĞLANTI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan Zuhal Böcek'in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gelini olması, gelişmeyi kamuoyunda daha görünür hale getirdi. Ancak soruşturma dosyasında yer alan işlemler, doğrudan bireysel suçlama üzerinden yürütülüyor.

Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve dosyada yeni gözaltı ya da tutuklama olup olmayacağı merak konusu.