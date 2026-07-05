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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Yaşar Ateş'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi raporunun ardından belli olacak.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar Ateş'in uzun süre fark edilmeden hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali mahallede büyük üzüntü yarattı. Komşuları, günlerdir kendisini göremediklerini ve evden gelen kötü kokuların ardından durumu yetkililere bildirdiklerini ifade etti.

İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli bir yönüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Yaşar Ateş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 63 yaşındaki Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm haberinin ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ev ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yaşar Ateş'i evin içerisinde hareketsiz halde buldu.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın birinci katındaki dairede tek başına yaşayan Yaşar Ateş'ten yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları, son günlerde evden yoğun kötü kokular gelmesi üzerine durumdan şüphelendi.

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