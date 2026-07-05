Kaza, saat 02.00 sıralarında Selçuk Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. yönetimindeki 34 HJK 757 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle önünde ilerleyen F.Z. idaresindeki 16 T 6524 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan E.B. yaralanırken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.B.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Sürücünün Alkollü Olduğu Belirlendi

Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Y.'ye alkol kontrolü yapan polis ekipleri, sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine A.Y.'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araçlar Çekiciyle Kaldırıldı

Kazada hasar gören otomobil ve ticari taksi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve tarafların kusur durumunun belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.