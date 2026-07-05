Edinilen bilgilere göre Burdur'dan ailesi tarafından diş tedavisi için Isparta'daki özel bir hastaneye götürülen Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ela Kocaçöğür'e, tedavi öncesinde genel anestezi uygulandı. İddiaya göre işlem sırasında küçük kızın kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ela kurtarılamadı.

Aile Şikayetçi Oldu

Acı olayın ardından büyük üzüntü yaşayan aile, olayla ilgili şikayetçi oldu. Isparta'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ela Kocaçöğür'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Morg önünde bekleyen anne Serap Kocaçöğür ile baba Ali Kocaçöğür, gözyaşlarına hakim olamadı. Birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalışan acılı anne ve babanın yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Küçük Ela'nın cenazesinin Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Jimnastik Sporuyla İlgileniyordu

Hayatını kaybeden Ela Kocaçöğür'ün iki kardeşiyle birlikte özel bir spor kulübünde jimnastik eğitimi aldığı öğrenildi. Henüz 7 yaşında yaşamını yitiren küçük kızın ölümü, ailesi, arkadaşları ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, öğrencileri Ela Kocaçöğür'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diş Hekimleri Odası'ndan Açıklama

Olayın ardından Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt yazılı bir açıklama yaptı. Şenyurt, yaşanan olayın büyük üzüntü yarattığını belirterek, genel anestezi ve sedasyon uygulamalarının bazı çocuk hastalarda tıbbi gereklilik nedeniyle uygulanabildiğini ifade etti.

Şenyurt, olayla ilgili hem adli makamlar hem de yetkili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldığını vurgulayarak, ölüm nedeninin ancak otopsi ve Adli Tıp raporlarının ardından kesinlik kazanacağını söyledi.

"Resmi Raporlar Beklenmeli"

Isparta Diş Hekimleri Odası, soruşturmanın tüm yönleriyle takipçisi olacaklarını belirterek, olası bir ihmal veya kusurun tespit edilmesi halinde gerekli mesleki ve hukuki süreçlerin işletileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun resmi inceleme sonuçları açıklanmadan kesin yargılardan kaçınması gerektiği vurgulanırken, adli sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürerken, küçük Ela'nın ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun ardından netlik kazanması bekleniyor.