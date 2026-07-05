Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi mevkisinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdu.

Sürücü İ.M. ile eşi G.M., araçta meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla otomobilden indi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR, emniyet şeridinde duran otomobile büyük bir hızla çarptı.

TIR Sulama Kanalına Devrildi

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun yaşamını yitirmesi olay yerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Anne, Baba ve Kardeşi Yaralandı

Kazada yaralanan baba İ.M., anne G.M. ile çiftin diğer çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Küçük Çocuğun Cenazesi Morga Kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından yaşamını yitiren E.M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatırken, TIR sürücüsünün kusur durumu yapılacak teknik incelemeler ve alınacak ifadelerin ardından netlik kazanacak. Yaşanan acı olay, aynı aileyi yasa boğarken, 7 yaşındaki E.M.'nin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.