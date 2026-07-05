Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişinin uzun süre hiç hareket etmediğini gören çevredeki vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sağlık Ekipleri Ölümünü Belirledi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araçta yaptığı ilk kontrolde, sürücü koltuğunda bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm haberinin ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme başlattı.

Olay Yeri İnceleme Çalışma Yaptı

Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirirken, savcının da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Ekipler, olayın şüpheli bir yönü olup olmadığını belirlemek amacıyla araçta ve çevrede delil çalışması yaptı.

Kimliği ve Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonucunda ölümün doğal nedenlerden mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı netlik kazanacak.

Polis ekipleri, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.