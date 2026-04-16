Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar hakkında mahkeme, “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılandığı davada bu kez daha ağır bir cezaya çarptırıldı.

YARGITAY KARARI SONRASI YENİDEN YARGILAMA

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, önceki kararda Bahtiyar’a verilen cezanın suçun niteliğine uygun olmadığını değerlendirerek dosyayı bozmuştu. Bu karar sonrası Diyarbakır’da yeniden görülen davada mahkeme, sanığın eylemini “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirdi.

Bugün görülen duruşmada taraflar ve avukatlar hazır bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

CEZA 4,5 YILDAN 17 YILA ÇIKTI

Mahkeme, Nevzat Bahtiyar’ı 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece daha önce verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay’ın bozma kararının ardından önemli ölçüde artırılmış oldu.

DAVA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Olay, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla başladı. Günler süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuğun cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Yargılama sürecinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan ceza almış, ancak bu karar Yargıtay tarafından yetersiz bulunmuştu.