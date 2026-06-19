Zincir marketlerde yaygınlaşan elektronik raf etiketi sistemi, fiyatların saniyeler içinde güncellenebilmesi nedeniyle Alanya’da da tüketicilerin gündemine girdi. Sistem, operasyonel kolaylık sağlarken anlık fiyat değişimi ihtimaliyle ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Alanya’da faaliyet gösteren zincir marketlerde kullanılmaya başlanan veya yaygınlaşması beklenen Elektronik Raf Etiketi (ESL) sistemi, perakende sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kâğıt etiketlerin yerini alan dijital ekranlar sayesinde ürün fiyatları tek merkezden saniyeler içinde güncellenebiliyor.

Bu teknolojinin temel amacı; raf ve kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak, kâğıt tüketimini düşürmek ve mağaza operasyonlarını hızlandırmak olarak gösteriliyor. Dijital etiketler sayesinde binlerce ürünün fiyatı aynı anda güncellenebiliyor.

DİNAMİK FİYATLANDIRMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Sistemin en çok konuşulan yönlerinden biri ise fiyatların çok kısa sürede değiştirilebilmesi. Geleneksel yöntemde binlerce etiketin tek tek değiştirilmesi gerekirken, elektronik sistemlerde güncellemeler merkezi yazılım üzerinden anında yapılabiliyor. Bu durum, "dinamik fiyatlandırma" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle yaz sezonunda nüfusun önemli ölçüde arttığı Antalya Alanya’da marketlerdeki müşteri yoğunluğu da yükseliyor. Bazı tüketiciler, yoğun saatlerde veya talebin arttığı dönemlerde fiyat hareketlerinin daha sık yaşanabileceği yönünde endişelerini dile getirirken, sektör temsilcileri ise sistemin esas amacının fiyat doğruluğu ve operasyonel verimlilik olduğunu savunuyor.

TÜKETİCİLERİN GÖZÜ DENETİMDE

Uzmanların dikkat çektiği konuların başında şeffaflık geliyor. Dijital sistemlerde yapılan her fiyat değişikliğinin kayıt altına alınabilmesi, olası denetimlerde geçmiş fiyat hareketlerinin incelenmesine imkân tanıyor. Bu nedenle fiyat geçmişinin saklanması ve gerektiğinde denetim makamlarına sunulabilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Tüketici tarafında ise temel beklenti, fiyat değişikliklerinin açık ve izlenebilir olması. Özellikle temel gıda ve günlük tüketim ürünlerinde yapılacak güncellemelerin şeffaf şekilde takip edilebilmesi, tüketici güveni açısından önem taşıyor.

ALANYA’DA GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDECEK

Perakende sektöründeki dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte elektronik raf etiketi uygulamalarının önümüzdeki dönemde daha fazla markette görülmesi bekleniyor. Sistemin fiyat yönetiminde sağlayacağı avantajlar kadar, tüketici hakları ve denetim boyutunun da kamuoyunda tartışılmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Sektörel ESL sistemleri ve 19 Haziran 2026 tarihli ulusal basın haberleri.