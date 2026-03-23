Konya-Antalya kara yolunda Seydişehir yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk açıklamalarda yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler paylaşılırken, kazanın yağış ve ıslak zeminle bağlantılı olabileceği belirtildi.

Konya-Antalya kara yolu otobüs kazası bayram dönüşü yola çıkan vatandaşların gündemine oturdu. Konya’nın Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yol kenarında yapıldığı, yaralıların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

KAZA SEYDİŞEHİR YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

İlk bilgilere göre kaza, Konya-Antalya kara yolu Seydişehir Madenli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yolcu taşıyan otobüsün, henüz netleşmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi. Bazı ilk haberlerde viraj ve yağış nedeniyle ıslanan yolun kazada etkili olabileceği aktarıldı.

Bu yol özellikle Antalya istikametine giden sürücüler için zaten dikkat isteyen bir hat. Sabah saatlerinde yaşanan bir kaza, arkasından uzun trafik ve tedirgin bekleyiş bırakıyor. Hele otobüs kazasıysa, içeride onlarca aile var.

YARALI SAYISINDA İLK AÇIKLAMALAR FARKLILIK GÖSTERDİ

Kazanın hemen ardından servis edilen ilk haberlerde yaralı sayısına ilişkin farklı rakamlar paylaşıldı. DHA kaynaklı ilk bilgilerde 2’si ağır 15 yaralı ifadesi öne çıkarken, TRT Haber akışında 14 yaralı bilgisi yer aldı. İHA ise kazada çok sayıda yolcunun yaralandığını duyurdu. Resmi kurumların yapacağı net açıklamayla yaralı sayısının kesinleşmesi bekleniyor.

Bu nedenle haberde geçen sayıların, olayın ilk anlarına ait bilgiler olduğunu not etmek gerekiyor. Net tablo... gün içinde yapılacak açıklamalarla ortaya çıkacak.

EKİPLER YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Kaza sonrası kara yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Ekipler hem yaralıların tahliyesiyle ilgilendi hem de yeni bir risk oluşmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsteki yolcuların araçtan çıkarıldığı, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi.

Konya Antalya yol durumu ve kaza sonrası ulaşım akışı, bölgede seyahat edecek sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bayram dönüşü güzergâhında yoğunluk yaşanması, yol güvenliğini daha da kritik hale getiriyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde sürüş güvenliğini etkileyen unsurlar arasında yağış, ıslak zemin, viraj yapısı ve kontrol kaybı ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamaların ardından olayın ayrıntılarının daha netleşmesi bekleniyor.

Antalya yönüne giden çok sayıda Alanyalı ve bölge sakini bu hattı sık kullanıyor. O yüzden bu tür kazalar sadece Konya tarafındaki bir gelişme olarak kalmıyor; Alanya, Manavgat ve Antalya’da da doğrudan dikkatle izleniyor.