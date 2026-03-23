Alanya’nın en yaşlı isimleri arasında gösterilen 105 yaşındaki Durkadın Barcın, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Uzun ömrü boyunca yalnızca ailesinin değil, mahallesinin de hafızasında yer eden Barcın’ın ölümü, Kestel’de derin bir üzüntü yarattı.

KESTEL’DE HÜZÜNLÜ GÜN

Durkadın Barcın’ın, eski Kestel Belediye Başkanı merhum İsa Küçülmez’in annesi olduğu belirtilirken, geniş ailesi ve yakın çevresi bugün son görev için bir araya gelecek. Barcın; Ali Küçülmez ile Mustafa, Fatma, Hüseyin, Doğan, Tahsin, Kemal, Metin ve Emine’nin de annesiydi.

CENAZE HANÖNÜ MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Edinilen bilgilere göre Durkadın Barcın’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hanönü Mezarlığı’na defnedilecek. Taziye yeri ise Kestel Kızıl Kuyu mevki olarak açıklandı.

ALANYA’NIN GEÇMİŞİNDEN BİR İSİM DAHA UĞURLANIYOR

