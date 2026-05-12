Antalya’da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo İl Şampiyonası, Alanyalı sporcuların başarısıyla tamamlandı. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Alanya’dan katılan sporcular farklı kategorilerde derece elde etti.

FİNALDE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Alanya Atatürk Ortaokulu öğrencisi ve Alanya Genç Mertler Spor Kulübü sporcusu Alper Erdinç Cantürk, 40 kilogram kategorisinde gün boyu süren karşılaşmalarda rakiplerini geçerek finale yükseldi. Final müsabakasında mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan Cantürk, Antalya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

36 KİLOGRAMDA BRONZ MADALYA GELDİ

Şampiyonada 36 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ahmet Yiğit Polat da başarılı performansıyla dikkat çekti. Eleme müsabakalarında rakiplerine karşı üstün oyun ortaya koyan Polat, organizasyonu Antalya üçüncüsü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

ALANYA’DA SPOR CAMİASINDAN TAKDİR

Sporcuların antrenörü Müzeyyen Yıldız, elde edilen başarıların düzenli ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. Alanyalı sporcuların hem okullarını hem de kulüplerini başarıyla temsil ettiği ifade edilirken, derece elde eden sporcular eğitim ve spor çevrelerinden de tebrik aldı.

Alanya okul sporları taekwondo başarısı ve genç sporcuların elde ettiği dereceler, ilçede spor altyapısına yönelik çalışmaları yeniden gündeme taşıdı.