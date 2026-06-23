Yaklaşık saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışma sırasında mühimmatın kazara patladığı bildirildi. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenlerin özel şirkette görev yapan fabrika müdürü ile emekli bir astsubay olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında gerçekleştirilen faaliyet sırasında mühimmatın kazaen patladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir."

Valilik açıklamasında, olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların hızla bölgeye sevk edildiği ve çevrede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kırıkkale, savunma sanayi ve mühimmat üretim tesisleriyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda da kentte benzer sanayi kaynaklı kazalar yaşanmıştı.

Yetkililer, olayda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.