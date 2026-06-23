Parti kulislerinde geniş yankı uyandıran kararın, bugün gerçekleştirilen MYK toplantısında alındığı öğrenildi. Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Antalya örgütüne yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı ve bu değerlendirmelerin ardından görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Yeni il başkanı Hasan Şahin oldu

MYK kararıyla görevden alınan Nail Kamacı ve yönetiminin yerine Antalya siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden Hasan Şahin getirildi. CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Şahin’in kısa süre içerisinde il başkanlığı görevini devralarak yeni yönetim yapılanması için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Parti tabanında ve yerel siyasette sürpriz olarak değerlendirilen atamanın ardından gözler yeni il yönetiminin nasıl şekilleneceğine çevrildi. Şahin’in önümüzdeki günlerde örgüt temsilcileri ve partililerle bir araya gelerek yol haritasını açıklaması bekleniyor.

İhraç süreci yeniden gündemde

Hasan Şahin’in il başkanlığı görevine atanmasıyla birlikte geçmişte yaşadığı disiplin süreci de yeniden gündeme geldi. Şahin, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde CHP’de yaşanan belediye meclis üyeliği aday listesi tartışmalarında öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

Aday listeleri nedeniyle parti içerisinde yaşanan kriz sonrasında hakkında disiplin süreci başlatılan Şahin’in partiden ihraç edildiği açıklanmış, bu karar Antalya siyasetinde uzun süre tartışılmıştı. Aradan geçen sürecin ardından Şahin’in yeniden partide önemli bir göreve getirilmesi dikkat çekti.

Antalya örgütünde yeni dönem

CHP Antalya İl Örgütü’nde yaşanan görev değişikliğinin önümüzdeki süreçte parti çalışmalarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Yerel seçimlerin ardından Antalya’da örgütsel yapılanma ve parti içi dengeler açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen kararın, il örgütünde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

MYK’nın aldığı karar sonrasında görevden alınan Nail Kamacı cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Parti kulislerinde gelişmeler yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde hem Kamacı’nın hem de yeni İl Başkanı Hasan Şahin’in kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.