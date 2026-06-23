ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklu yargılanan 39 yaşındaki Sedat G., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan jandarma ekipleri eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

‘KULLANMAK İÇİN ALDIM’ SAVUNMASI

Mahkemede savunma yapan Sedat G., ele geçirilen yaklaşık 200 gram metamfetamin maddesini Mersin’den kendi kullanımı amacıyla temin ettiğini öne sürdü. Gazipaşa Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası’ n da yapılan denetim sırasında maddeyi kendi rızasıyla görevlilere teslim ettiğini belirten sanık, yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Dosyayı karara bağlayan Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Türk Ceza Kanunu’nun 188/4-a maddesinde belirtilen metamfetamin olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, sanığın cezasını aynı madde uyarınca artırarak Sedat G. 16 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde Gazipaşa ilçesindeki Güney Jandarma Yol Kontrol Noktası’ n da meydana geldi. Mersin’den Antalya yönüne seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontroller sırasında yolcu Sedat G.’ şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekipleri tarafından üst araması gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde, sanığın pantolonunun bacak arasında siyah poşet içerisinde sakladığı yaklaşık 200 gram metamfetamin maddesini kendi rızasıyla teslim ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. ( Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi