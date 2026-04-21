Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI TÜRKİYE’Yİ SARS MIŞTI

Olay, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun öğrencisi olan İsa Aras Mersinli, babasına ait silahları çantasına koyarak okulda öğrenci ve öğretmenlere ateş açtı. Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından bir velinin müdahalesiyle ağır yaralanan Mersinli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, saldırıda kullanılan silahların babasına ait olduğu belirlendi.

BABADAN SONRA ANNE DE TUTUKLANDI

Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olan baba Uğur Mersinli, daha önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Pınar Peyman Mersinli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Anne hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve ihmaller zincirinin olup olmadığının detaylı şekilde incelendiğini belirtiyor. Özellikle silahların muhafazası ve erişim koşulları soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

YEREL VE ULUSAL ETKİLER

Türkiye genelinde eğitim güvenliği ve bireysel silahlanma konuları yeniden tartışmaya açılırken, benzer olayların yaşanmaması için okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrıları yapılıyor.