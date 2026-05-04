ALANYA'DA Trafik Haftası etkinlikleri Hacet Meydanı'nda devam ediyor. Etkinliklere, Alanya Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal katıldı.

Kurum müdürlerinin ve dernek başkanlarının da katıldığı programda ekipler, kavşakta gerçekleştirilen uygulamalara katılarak sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme yaptılar. Trafik güvenliğine dikkat çekilen etkinlikte, kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Etkinliklerin Trafik Haftası boyunca kentin farklı noktalarında süreceği bildirildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT