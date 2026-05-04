Mersin’in Bozyazı ilçesinde aynı aileden 4 kişi rahatsızlandı; 2 çocuk kurtarılamadı, anne ve baba tedavi altında.

Mersin Bozyazı’da bulantı ve kusma sonrası aile faciası… Karaman’dan yakınlarını ziyarete gelen Tülü ailesinin tatili, kısa sürede kabusa döndü. Aynı evde yaşayan dört kişilik aileden iki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

EVDE ANİDEN RAHATSIZLANDILAR

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ebru Tülü (33), eşi Musa Tülü (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5), evde aniden bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Ailenin durumu kısa sürede ağırlaşınca çevredeki yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İKİ KARDEŞ HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aileyi Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş hayatını kaybetti. Çocukların ölüm haberi ilçede büyük üzüntü yarattı.

ANNE VE BABA YOĞUN BAKIMDA

İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan anne ve baba, Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çiftin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

EVDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri evde inceleme yaptı. Bozyazı’da aynı aileden 4 kişinin zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin nedenin yapılacak analizlerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.