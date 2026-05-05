Alanya’da trafik kazası, turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı günlerde bir kez daha dikkatleri yollardaki risklere çevirdi. Konaklı Mahallesi’nde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA KONAKLI’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Alanya’nın Konaklı Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. idaresindeki motosiklet ile N.B. kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.A. yola savruldu. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilirken, olay kısa sürede çevrede endişeye neden oldu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Y.A.’nın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VE DİKKAT UYARISI

Konaklı bölgesi, özellikle yaz aylarına yaklaşılırken artan araç ve motosiklet trafiğiyle biliniyor. Bu tür kazalar, sürücülerin kavşak ve yan yol geçişlerinde daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yetkililer, motosiklet sürücülerinin koruyucu ekipman kullanması ve diğer sürücülerin de iki tekerlekli araçlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

BÖLGEDE KAZA RİSKİ GÜNDEMDE

Alanya genelinde özellikle sahil hattı ve bağlantı yollarında yaşanan benzer kazalar, trafik güvenliği konusunu gündemde tutuyor. Yerel düzeyde denetimlerin artırılması ve sürücü farkındalığının yükseltilmesi, olası kazaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. MEHMET AL