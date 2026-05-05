Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler cephesinde dikkat çeken bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Basına yansıyan iddialara göre, Diyarbakır temsilcisinin Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen kulübün, uluslararası alanda ses getirecek isimlere yöneldiği belirtildi. Futbol kamuoyunda geniş yankı bulan bu transfer söylentisi, Icardi'nin geleceği hakkındaki belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

AVRUPA VE AMERİKA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Arjantinli golcünün transfer durumu sadece yurt içindeki takımların değil, yurt dışındaki ekiplerin de radarında bulunuyor. Gündeme gelen haberlerde, Avrupa ve Amerika kıtasından çeşitli kulüplerin de Icardi'nin güncel durumunu yakından izlediği aktarıldı. Yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı.

ALANYA SPOR KAMUOYUNUN GÖZÜ SÜPER LİG'DE

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi ve iddialı transfer söylentileri, Corendon Alanyaspor'un da mücadele ettiği ligin yeni sezonda oldukça rekabetçi geçeceğine işaret ediyor. Alanya'daki futbolseverler ve yerel spor kamuoyu, Süper Lig'deki dengeleri değiştirebilecek bu tür muhtemel gelişmeleri yakından takip ediyor.