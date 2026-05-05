İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen organize suçlara karşı ortak bir çalışma yürüterek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Son dönemde artış gösteren sanal dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi amacıyla iki bakanlık arasında hukuki, idari ve teknik iş birliği artırılıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamalarına göre, vatandaşların huzurunu tehdit eden suç yapılarına karşı tüm imkanlar seferber edilecek. Adalet Bakanı Gürlek ise kurumlar arası eşgüdümün kamu düzeninin korunmasındaki önemine dikkat çekti.

DİJİTAL MECRALAR YAKIN TAKİPTE

İnternet üzerinden haksız kazanç elde eden organize yapılara odaklanacak olan bu yeni merkez, teknik altyapısı ve idari kadrosuyla suç ağlarını çökertmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda başlatılan projenin, adalet ve güvenlik birimlerinin ortak veri tabanı üzerinden daha hızlı reaksiyon göstermesini sağlaması planlanıyor.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALARI

Özellikle turizm sezonunda sahte kiralık villa ilanları ve dijital rezervasyon platformları üzerinden mağduriyet risklerinin bulunduğu Alanya'da, bu merkezin faaliyete geçmesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yabancı yerleşiklerin ve yerel halkın sanal dolandırıcılardan korunması adına, ulusal çapta kurulacak bu merkezin ilçedeki dijital güvenliğe de olumlu bir muhtemel etki yaratması öngörülüyor.