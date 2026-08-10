Dilovası’ndaki kötü kokunun kaynağı belirlendi: Yağ fabrikasına yaklaşık 1 milyon TL ceza

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde vatandaşların uzun süredir şikâyet ettiği kötü kokuyla ilgili yürütülen incelemelerde kaynağın Türkkan Yağ A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği tesis olduğu belirlendi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sahibi olduğu belirtilen fabrikaya, incelemelerin ardından yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILDI

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde hissedilen ve bölge sakinlerinin şikâyetlerine neden olan kokunun kaynağının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yapıldı.

Yapılan incelemelerde fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, buradaki ürünün sahaya çıkarılarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun koku oluştuğu tespit edildi.

Ayrıca yurt dışından yüksek miktarda ithal edilen soya fasulyesinin uzun süre sahada beklemesi sonucu bozulma ve ısınmanın yaşandığı, bunun da çevreye yayılan kokuyu artırdığı belirlendi.

FABRİKAYA YAKLAŞIK 1 MİLYON TL CEZA

Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği saha incelemeleri sonucunda hazırlanan tutanak ve raporlar yetkili kurumlara iletildi.

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün değerlendirmesinin ardından ilgili mevzuat kapsamında fabrikaya yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

KOKUYA NEDEN OLAN ÜRÜNLER SAHADAN UZAKLAŞTIRILDI

Dilovası Belediyesi, inceleme ve cezai işlemlerin ardından kötü kokuya neden olan ürünlerin sahadan tamamen uzaklaştırıldığını açıkladı.

Belediye, uzun süredir vatandaşları rahatsız eden sorunun bu çalışmaların ardından kontrol altına alındığını bildirdi.

Süreçte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

BELEDİYE: SAHADAKİ TAKİBİMİZ SÜRECEK

Dilovası Belediyesi, doğrudan idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığı durumlarda da ekiplerin sahadaki tespit ve takip çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Elde edilen bulguların, hazırlanan tutanak ve raporlarla birlikte yaptırım yetkisine sahip kurumlara iletildiği kaydedildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 1959 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Sanayici ve siyasetçi olan Türkkan, İYİ Parti’den Kocaeli Milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor.

TBMM kayıtlarına göre Türkkan; 24, 27 ve 28. dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. İş dünyasında çeşitli görevler üstlenen Türkkan, geçmişte Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Türkkan, 28. Dönem TBMM’de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda görev alıyor.