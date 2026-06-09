CHP’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararının ardından başlayan tartışmalar, grup toplantısının kimin başkanlığında yapılacağı sorusunu gündeme taşıdı. Parti içindeki farklı görüşleri destekleyen çok sayıda partili ve ziyaretçi, sabah erken saatlerden itibaren TBMM’ye gelmeye başladı.

MECLİS GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

TBMM yerleşkesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı giriş noktalarında uzun kuyruklar oluştu. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da girişte yaşanan uygulamaya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Kaya, milletvekillerinin dahi bazı kapılardan girişte sorun yaşadığını belirterek duruma itiraz etti.

Meclis koridorları ve grup salonu çevresinde toplanan partililer ise çeşitli sloganlar atarak destek gösterisinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS’E GELDİ

Yaşanan hareketlilik sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’ye geldiği ve kendisini destekleyen milletvekillerinin grup salonunda toplandığı görüldü. Gözler, grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı sorusuna çevrildi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, grup toplantısının iptal edildiğine ilişkin herhangi bir karar bulunmadığını belirterek görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ankara kulislerinde ise Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor.

Daha önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevcut mevzuata göre bir siyasi partinin genel başkanının grup toplantısında konuşmasının önünde hukuki engel bulunmadığını ifade etmişti.

TBMM BAŞKANLIĞI’NDAN GÜVENLİK GEREKÇELİ KARAR

Yaşanan yoğunluk ve güvenlik endişeleri nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı’na resmi yazı gönderdi. Yazıda, Meclis İçtüzüğü’nün 164. maddesi kapsamında TBMM yerleşkesindeki güvenliğin sağlanmasının Başkanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, CHP’nin 9 Haziran 2026 tarihli grup toplantısına ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi. Kararın gerekçesi olarak giriş kapılarında oluşan yoğunluk ve güvenlik riski gösterildi.

CHP’deki liderlik tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen grup toplantısının, parti içindeki güç dengeleri açısından önemli mesajlar vermesi bekleniyor.