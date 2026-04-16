Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı’nda pompalı tüfekle havaya ateş açan 38 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Diyarbakır’da öğleden sonra yaşanan olay, kent merkezinde kısa süreli paniğe yol açtı. Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı çevresinde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken çevrede bulunan vatandaşlar da uzaklaştırıldı.

POLİSİ ÖNCE KENDİSİ ARADI

İlk bilgilere göre 38 yaşındaki V.G., polisi arayarak elinde silah olduğunu, durumunun iyi olmadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Ardından Dağkapı Meydanı çevresinde pompalı tüfekle ilerleyen şüpheli, bir süre sonra havaya ateş açtı. Bu gelişme üzerine bölgede hareketlilik yaşandı.

MEYDANDA KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri, silahlı kişinin kalabalığın bulunduğu noktada ilerlemesi oldu. Görüntülere de yansıyan olay sırasında vatandaşların tedirgin olduğu görüldü. Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliğini alırken, diğer yandan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bir süre devam eden ikna çabasının ardından polis ekipleri şüpheliye fiziksel müdahalede bulundu. Şahsın etkisiz hale getirilmesi sonrası gözaltı işlemi yapıldı. V.G.’nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.