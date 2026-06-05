Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bugün yaşanan olayda, Pegasus Havayolları’nın İzmir seferini gerçekleştirecek uçağı kalkış öncesinde beklenmedik bir güvenlik alarmıyla karşılaştı. Yolcu alımını tamamlayan uçak, pist başına doğru ilerlediği sırada kabinde bulunan bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman yükselmeye başladı.

Pilotun durumu fark etmesinin ardından Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile iletişime geçildi. Güvenlik riski nedeniyle uçak taksi yolunda durduruldu ve standart acil durum prosedürleri uygulandı.

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na dayandırılan açıklamalarda, dumanın bir yolcunun çantasında bulunan powerbank kaynaklı olduğu ve kabin ekibinin müdahalesiyle durumun kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

POWERBANKLAR HAVACILIKTA RİSK OLUŞTURUYOR

Lityum batarya içeren powerbankler, aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle son yıllarda havacılık sektörünün yakından takip ettiği güvenlik konuları arasında yer alıyor. Bu nedenle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiyesi doğrultusunda birçok hava yolu şirketi uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı. Yolcular cihazları kabin bagajında taşıyabiliyor ancak uçuş boyunca kullanamıyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

2025 yılında İstanbul-Seul seferini yapan bir uçakta bir yolcunun powerbankinin koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul’a geri dönmek zorunda kalmıştı. Yaşanan olayın ardından Türkiye’deki hava yolu şirketleri taşınabilir şarj cihazlarına yönelik kuralları sıkılaştırmıştı.