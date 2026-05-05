​​​​​​Antalya’da motokurye kazası bir can daha aldı. Kepez ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki kurye Hakan Yenisolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, özellikle yoğun trafik ve gece saatlerinde çalışan kuryelerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha ortaya koydu.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. N.D. idaresindeki 34 GSG 252 plakalı hafif ticari araç ile Hakan Yenisolak’ın kullandığı 34 HYL 405 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yenisolak’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı uyguladıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hakan Yenisolak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yenisolak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNE VE YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bugün sabah saatlerinde Yenisolak’ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na ailesi ve motokurye arkadaşları geldi. Acılı anne, cenazenin teslimi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Yakınları ve meslektaşları kurum önünde dua ederken, motokurye topluluğunun yoğun katılımı dikkat çekti. Yenisolak’ın cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Antalya’da son dönemde artan motosiklet kullanımıyla birlikte, özellikle kuryelerin trafikteki güvenliği sıkça tartışılıyor. Uzmanlar, yoğun saatlerde ve gece trafiğinde daha dikkatli sürüş ve denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu tür kazalar, hem sürücüler hem de diğer araç kullanıcıları için kurallara uyumun hayati önem taşıdığını bir kez daha gösteriyor.