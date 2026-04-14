Antalya açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli tedirginlik yarattı. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ VERİLERİ AÇIKLADI

Antalya açıklarında meydana gelen deprem son dakika gelişmesi olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, 13 Nisan 2026 saat 09.45’te Akdeniz açıklarında meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Merkez üssünün Antalya açıkları olduğu açıklandı.

KISA SÜRELİ TEDİRGİNLİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, özellikle kıyıya yakın bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak deprem uzun sürmedi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.