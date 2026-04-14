Alanya’da küçük işletmeler artan maliyetler karşısında krediye yöneliyor. Son veriler, esnafın ayakta kalmak için daha fazla borçlandığını gösteriyor.

RAKAMLAR DURUMUN CİDDİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR

Alanya’da esnafın kredi kullanımı dikkat çekici şekilde arttı. 13 Nisan itibarıyla 271 esnafın toplam 209 milyon 23 bin TL kredi kullandığı açıklandı. İlk bakışta finansmana erişim devam ediyor gibi görünse de, bu tablo aslında işletmelerin kendi sermayesiyle değil, borçla ayakta kaldığını ortaya koyuyor.

ESNAF SAYISI AZALIYOR, BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

2023 ile 2026 verileri karşılaştırıldığında dikkat çeken bir değişim var. Esnaf sayısı azalırken, kullanılan kredi miktarı ciddi şekilde yükseldi. 2023 yılında ortalama 380 bin TL ile işini döndürebilen bir esnaf, bugün aynı faaliyet için yaklaşık 780 bin TL finansmana ihtiyaç duyuyor.

Bu artış sadece enflasyonla açıklanamıyor. kira, enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış, işletmelerin giderlerini katladı. Bu da esnafı doğrudan krediye yönlendirdi.

KREDİYLE DÖNEN ÇARKLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Kişi başına düşen kredi miktarındaki yükseliş, esnafın artık öz kaynak yerine borçla hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum kısa vadede işletmelerin açık kalmasını sağlıyor. Ancak uzun vadede geri ödeme baskısı ciddi bir risk oluşturuyor.

Bir esnafın söylediği gibi, “İş dönüyor ama kazanç yok, sadece borç çeviriyoruz.”

Aslında tablo biraz da böyle. Raflar dolu, dükkanlar açık… ama kasaya giren para eskisi gibi değil.

SİCİL AFFI TALEBİ GÜNDEMDE

Kredi kefalet kooperatiflerinden gelen açıklamalarda, talepleri geri çevirmemek için çaba gösterildiği ifade edilirken, esnafın krediye erişimde zorlanmaya başladığına da dikkat çekildi. Bu noktada sicil affı talebi öne çıkıyor.

Velittin Yenialp ve Ali Akkaya tarafından paylaşılan veriler, esnafın finansal anlamda ciddi bir sıkışma yaşadığını ortaya koyuyor. Artan kredi ihtiyacı büyümeden değil, tamamen zorunluluktan kaynaklanıyor.