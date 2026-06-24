İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında mahkeme, Martı TAG ve TAG Sürücü hizmetlerinin internet sitesi, mobil uygulama ve reklam faaliyetlerine ilişkin yasak kararı verdi. Kararda, söz konusu hizmetlerin her türlü mecrada sunulmasının engellenmesine hükmedildi.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya da duruşmaya oda avukatıyla birlikte müdahil oldu. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya, davanın taksici esnafı lehine sonuçlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Taksici esnafımızın gözü aydın. Taksici esnafının ekmeğine göz koyan korsan taşımacılığa karşı bugüne kadar mücadele veren tüm oda başkanlarımıza ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanımıza teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Mahkemenin kararında dikkat çeken bir diğer detay ise erişim engeli talebine ilişkin oldu. Davacı tarafın Martı TAG uygulaması ve internet sitesine doğrudan erişim engeli getirilmesi yönündeki ihtiyati tedbir talebi kabul edilmedi. Mahkeme, esas hükmün kesinleşmeden uygulanabilir nitelikte olduğunu belirterek ayrıca bir erişim engeline gerek olmadığına karar verdi.

Öte yandan Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın daha önce iki kez istinaf mahkemesinden döndüğünü hatırlatarak dosyayı yeniden üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Böylece dava sürecinin üçüncü kez istinafa gitmesi bekleniyor.

Kararın kesinleşmediği ve istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. Hukuki sürecin önümüzdeki dönemde üst mahkemelerde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşması