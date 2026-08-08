Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son bir ay içerisinde otobüs bilet fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. İşletme ve akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan zamlar, seyahat planı yapan vatandaşların bütçesini doğrudan etkiliyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, özellikle uzun mesafe yolculuklarında ulaştırma maliyetleri yolcular için en büyük gider kalemi haline geldi.

Fiyat artışlarının en net hissedildiği rotaların başında Antalya-Gaziantep hattı bulunuyor. Bu hatta satılan biletlerin fiyatı, son bir aylık periyotta yaklaşık yüzde 40 oranında bir artış kaydetti. Uygulanan son zamlarla birlikte Antalya-Gaziantep bilet fiyatları 1900 TL seviyesine ulaştı. Kısa sürede gerçekleşen bu yüksek oranlı değişim, otogar esnafı ve yolcular arasında ana gündem maddesi oldu.

EK SEFERLER NEDEN DEVAM EDİYOR?

Bilet fiyatlarındaki dikkate değer yükselişe rağmen, şehirlerarası ulaşım talebinde belirgin bir düşüş yaşanmıyor. Otobüs firmaları, mevcut yolcu yoğunluğunu karşılayabilmek ve bilet bulamama sorununu çözmek amacıyla başta Gaziantep olmak üzere pek çok güzergaha ilave seferler koyuyor. Yoğunluğun arttığı günlerde biletlerin kısa sürede tükenmesi, firmaları sefer planlamalarını günlük olarak revize etmeye yöneltiyor.

YOLCULARIN İNDİRİM BEKLENTİSİ KARŞILANACAK MI?

Ulaşım sektörünün fiyatlandırma dinamiklerinde akaryakıt fiyatları belirleyici bir rol oynasa da, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, amortisman ve personel giderleri gibi sabit maliyetler fiyatların aşağı yönlü hareketini yavaşlatıyor. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatları yükseldiğinde hızla artırılan bilet ücretlerinin, akaryakıtta indirim olduğunda aynı hızla düşürülmemesine tepki gösteriyor. Tüketiciler, indirim dönemlerinde de bilet fiyatlarının şeffaf bir şekilde güncellenmesini istiyor.

Özellikle eğitim, sağlık veya iş gibi zorunlu nedenlerle seyahat eden vatandaşlar, yüksek bilet ücretlerini ödemek durumunda kalıyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar artan genel işletme maliyetlerini işaret ederken, yolcular bütçelerini koruyacak adil bir fiyatlandırma sisteminin devreye alınmasını bekliyor.