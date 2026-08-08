Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. bünyesinde Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Düden Balık Çarşısı, uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çekiyor. Düden Park içerisinde yer alan tesis, vatandaşlara hem çiğ balık satın alma hem de seçtikleri ürünleri pişirtip tüketme imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tesiste satışa sunulan deniz ürünleri her sabah Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen mezattan temin ediliyor. Kalite kontrolünden geçen balıklar, soğuk zincir kurallarına uyularak hijyenik şartlarda muhafaza ediliyor.

MENÜDE NELER VAR VE KAÇ KİŞİ ZİYARET EDİYOR?

Düden Balık Çarşısı, hafta içi günlük ortalama 400 ile 600 arasında misafir ağırlarken, bu sayı hafta sonlarında yaklaşık bin kişiye kadar çıkıyor. Menüde çupra, lüfer, mırmır ve mezgit gibi balık türlerinin yanı sıra kalamar, karides ve midye bulunuyor. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise balık çorbası geliyor.

BELEDİYE TESİSLERİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Artan restoran maliyetleri karşısında vatandaşlar, yerel yönetimlerin sunduğu sosyal tesislere yöneliyor. Düden Balık Çarşısı gibi belediye iştiraki olan işletmeler, kar marjını düşük tutarak halkın taze ve güvenilir gıdaya ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, özellikle bütçesini korumak isteyen aileler için dışarıda yemek yemeyi daha erişilebilir kılıyor.

Tesisin müşterilerinden Christina Türksoy, sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti aktardı. Fiyatların dışarıdaki işletmelere kıyasla oldukça makul olduğunu belirten Türksoy, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini herkese tavsiye ettiğini vurguladı.

Hem alışveriş hem de restoran konseptiyle hizmet veren işletme, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 12.00 ile 23.00 saatleri arasında açık bulunuyor.