Alanya’da hafta sonu sıcak geçecek: Termometreler 36 dereceyi gösterecek

Alanya’da yaz sıcakları hafta sonunda da etkisini sürdürecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkması beklenirken, yüksek nem özellikle günün sıcak saatlerinde bunaltıcı havayı artıracak.

SICAKLIK 36 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Alanya’da günün en düşük sıcaklığı 29, en yüksek sıcaklığı ise 36 derece olacak.

Nem oranının gün içerisinde yüzde 45 ile yüzde 78 arasında değişmesi bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık bazı saatlerde ölçülen değerlerin üzerine çıkabilir.

RÜZGAR KUZEYDOĞUDAN ESECEK

Alanya’da rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Kent genelinde sıcak havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIĞA DİKKAT

Sıcaklığın günün ilerleyen saatlerinde yükselmesiyle birlikte özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamak önem taşıyor. Dışarı çıkacakların bol sıvı tüketmesi ve güneşin etkisinin güçlü olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmamaya dikkat etmesi gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya için hava tahminlerini günlük olarak güncelliyor. Hava koşullarına göre sıcaklık, nem ve rüzgar değerlerinde değişiklik yaşanabileceği için güncel tahminlerin takip edilmesi önem taşıyor.