Antalya'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, kapalı bekleme alanı ve oturma bankı bulunmayan duraklar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, kent genelindeki birçok otobüs durağının üstü açık olması, yolcuları yazın güneş, kışın ise yağmur altında beklemek zorunda bırakıyor. Özellikle gölge alan bulamayan yaşlılar ve çocuklu aileler, kaldırımlara oturarak otobüs bekliyor.

ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE BEKLEYİŞ ZORLAŞIYOR

Bu altyapı eksikliğinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında Antalya Şehir Hastanesi geliyor. Tedavi sonrası yorgun düşen hastalar ve refakatçileri, hastane önündeki duraklarda korunaklı bir alan bulamıyor. Uzun süre ayakta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, sağlık hizmetine ulaşım aşamasında ek bir fiziksel zorlukla karşılaşıyor.

Duraklardaki oturma bankı yetersizliği de kent genelinde şikayet konusu olmaya devam ediyor. Alışveriş poşetleri taşıyanlar, engelli bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan yolcular için banksız duraklar bekleme sürecini daha da güçleştiriyor. Bazı alışveriş merkezleri önünde bank bulunurken, ana cadde ve mahalle aralarındaki duraklarda oturma alanının olmaması tepki çekiyor.

İKLİME UYGUN ALTYAPI İHTİYACI NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'nın yaz aylarında yüksek nemle birleşen kavurucu sıcakları ve kış aylarındaki ani sağanak yağışları, kent içi ulaşım altyapısının bu iklim koşullarına uygun tasarlanmasını zorunlu kılıyor. Tansiyon, kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlığı olan bireylerin sıcak havalarda uzun süre korumasız şekilde ayakta beklemesi, istenmeyen sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Vatandaşlar, yerel yönetimlerden kent estetiğine uygun, üstü tamamen kapalı ve yeterli oturma alanına sahip modern durakların inşa edilmesini talep ediyor. Toplu taşıma hizmet kalitesinin artırılması için yetkililerin kent genelindeki durakları inceleyerek eksikleri hızlıca gidermesi bekleniyor.