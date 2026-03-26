İstanbul’da bilişim suçlarına dönük yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kamuoyunda “siyah şapkalı hacker” diye anılan G.C.G.’nin liderliğini yaptığı ileri sürülen gruba operasyon yapıldı. Dosyaya giren bulgular, hem milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir veri sızıntısına hem de yurt dışı kaynaklı para hareketlerine işaret ediyor.

Soruşturma evrakına göre şüphelilerin, yurt dışındaki bankalarda yer alan ve “uyuyan hesap” olarak bilinen hesaplara izinsiz erişim sağladığı belirlendi. İddiaya göre bu hesaplarda bulunan paralar, bilişim sistemleri kullanılarak şüphelilerin kontrolündeki hesaplara aktarılmış. Bu yöntemle hatırı sayılır miktarda transfer yapıldığı değerlendiriliyor.

Dosyanın en çarpıcı kısmı ise kişisel verilerle ilgili tespitler. Şüphelilerin sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin sosyal medya ve e‑posta hesap bilgilerini depoladığı kayda geçti. Elde edilen verilerin, kurulan “sorgu panelleri” üzerinden para karşılığı satışa çıkarıldığı da tespitler arasında.

Bir de işin sigorta ayağı var. Aynı soruşturma kapsamında örgütün bir sigorta şirketinin veri tabanını hedef aldığı ve buradan 5 bin 500 kaza poliçesine ait kaydı ele geçirdiği belirlendi. Bununla birlikte çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait sistemlere de izinsiz erişim sağlandığı saptandı.

Bu tür veri sızıntıları, Alanya’da da herkesin günlük hayatına dokunuyor: Bir gün bankadan arandığını sanıp “kod” veren de oluyor, sosyal medya hesabı aniden kilitlenen de… Kısacası mesele sadece bilgisayar başında kalmıyor, faturaya, alışverişe, hatta kimlik bilgilerine kadar uzanabiliyor.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen G.C.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor, ayrıntılar dosyaya girdikçe tablo daha da netleşecek gibi ama…

Operasyon ve soruşturma süreci, İstanbul’da bilişim suçları birimlerince yürütülüyor.