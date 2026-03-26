Hatay’da bir kız çocuğunun sosyal medyada yayılan videosu gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beraat kararına itiraz edileceğini açıkladı.

Hatay’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda öz eniştesi tarafından istismara uğradığını öne süren çocuk, yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Görüntüler sonrası konu kamuoyunda geniş yankı bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada sürecin yakından takip edildiği ve yargı kararına itiraz edileceği belirtildi.

“SESİMİ DUYURAMADIM” DEDİ

Küçük kız yayımladığı videoda, yaşadıklarını yargı yoluyla anlatmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Kendisinin mağdur olduğunu ifade eden çocuk, “14 yaşındaki bir çocuğun rızası olabilir mi?” sözleriyle dikkat çekti.

Video kısa sürede yayılırken, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı olayın yeniden incelenmesi çağrısı yaptı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın ilk olarak 2025 yılında emniyet birimlerine yansıdığı ve Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin sürece dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada çocuğun korunması amacıyla psikososyal destek sağlandığı ve sürecin başından beri yakından takip edildiği ifade edildi.

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLECEK

24 Mart 2026 tarihinde mahkeme tarafından verilen beraat kararına ilişkin olarak Bakanlık, itiraz edileceğini duyurdu. Açıklamada “çocuğun üstün yararı” vurgusu yapılırken, hukuki sürecin devam edeceği belirtildi.

Öte yandan olay, çocukların korunmasına yönelik mekanizmalar ve yargı süreçleri konusunda yeniden tartışma başlattı.

Bu tür haberler genelde uzaktan okunuyor ama… evin içinde, mahallede, okul yolunda olup bitenleri kim gerçekten görüyor, kim duymuyor… orası hep eksik kalıyor.

Yetkililer, çocuklara yönelik her türlü istismara karşı mücadelede vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.