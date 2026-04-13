Sivas’ta Sivasspor tesisleri girişinde taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 4’ü U13 altyapı oyuncusu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sivas’ta Sivasspor tesisleri önünde yaşanan trafik kazası, spor camiasını da aileleri de bir anda alarma geçirdi. Ankara-Erzincan kara yolu üzerindeki tesis girişinde meydana gelen kazada, altyapı oyuncularını taşıyan ticari taksi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tesislere giriş yapmak isteyen ticari taksi manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savruldu, otomobilde ise yangın çıktı.

TESİS GİRİŞİNDE ÇARPIŞMA YAŞANDI

İlk bilgilere göre kazaya karışan ticari takside Sivasspor U13 takımında forma giyen 4 genç sporcu bulunuyordu. Yaralanan isimlerin Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz olduğu belirtildi. Kazada ayrıca iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Sivassporlu oyuncuları taşıyan araç kaza yaptı haberi sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk işlemi gerçekleştirildi.

BİR OYUNCUNUN DURUMU AĞIR

Hastaneden gelen ilk bilgilerde yaralılardan Burak Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası özellikle altyapı çağındaki çocuk sporcuların taşınma güvenliği yeniden gündeme geldi.

Bir maç günü, bir tesis girişi, birkaç saniye. Bazen haberin en ağır tarafı tam da burada başlıyor.

SİVASSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sivasspor Kulübü de kaza sonrası resmi açıklama yaptı. Açıklamada, kulüp tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında U13 takımından 4 sporcunun bulunduğu aracın kazaya karıştığı belirtilirken, sporcuların sağlık durumunun kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kulüp ayrıca, genç futbolcuların İstanbulspor maçı öncesinde görev için tesise geldiklerini duyurdu. Ailelerin ve kulüp yönetiminin hastanelerde süreci yakından izlediği öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, Sivasspor tesisleri girişindeki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu tür kazalar sadece o araçtakileri değil, tribünde bekleyen aileyi de sarsıyor. Hele söz konusu çocuk sporcular olunca, haberin ağırlığı başka oluyor. Ve şimdi gözler hastaneden gelecek yeni açıklamalarda.