Kepez’de zabıta ekiplerinin pazarda bulduğu cüzdan, içindeki altın ve nakit parayla birlikte kısa sürede sahibine ulaştırıldı. Olay, Antalya’da dürüstlük ve kamu görevi açısından dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde pazarda bulunan değerli eşya dolu bir cüzdan, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi. İçinde altın, banka kartı ve nakit para bulunan cüzdanın 79 yaşındaki vatandaşa eksiksiz şekilde verilmesi, günün dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

KEPEZ’DE PAZARDA BULUNDU

Olay, Kepez’de kurulan cumartesi pazarında yaşandı. Rutin denetim yapan zabıta ekipleri, tezgahların ön kısmında yerde bir cüzdan fark etti. İlk incelemede cüzdanın içinde önemli değerde ziynet eşyası ve para olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler cüzdanı koruma altına aldı.

Kepez’de pazarda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi başlığını haklı çıkaran süreç de burada başladı. Çünkü ekipler yalnızca bulmakla kalmadı, sahibine ulaşmak için pazarda anons da yaptı. Birkaç dakika içinde cüzdanın sahibinin 79 yaşındaki B.C. olduğu belirlendi.

CÜZDANDA ALTIN VE NAKİT PARA VARDI

Paylaşılan bilgilere göre cüzdanın içinde banka kartı, 2 reşat altın, 1 adet 14 ayar altın kolye, 1.840 lira nakit para ve bir miktar yabancı para yer aldı. Böylesi bir içeriğe rağmen eşyaların eksiksiz biçimde sahibine ulaştırılması, kamu görevlilerinin dikkatli tutumunu öne çıkardı.

Bazen küçük gibi görünen haberler, insanların günlük hayatında daha büyük bir karşılık buluyor. Hele ki yaşlı bir vatandaş için cüzdan kaybı sadece para meselesi değil; kart, kimlik, telaş, bir günün altüst olması demek. Bu kez öyle olmadı.

ZABITADAN DİKKAT ÇEKEN HASSASİYET

Kepez’deki olay, Antalya zabıta ekiplerinin örnek davranışı olarak değerlendirildi. Pazarda yapılan anons sonrası sahibine ulaşılan cüzdan, herhangi bir kayıp yaşanmadan teslim edildi.

Yerel ölçekte sıkça karşılaşılan kayıp eşya olaylarında sonuç her zaman bu kadar sevindirici olmayabiliyor. O yüzden bu gelişme, özellikle pazaryeri gibi kalabalık alanlarda görev yapan ekiplerin refleksinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sonrası zaten geldi.

Kepez’de cüzdanını geri alan yaşlı vatandaş için olay kısa sürede çözüldü. Kamuoyuna yansıyan bu örnek, hem belediye ekiplerinin saha dikkatini hem de yerel hizmetlerde güven duygusunun neden önemli olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Kepez Belediyesi, Anadolu Ajansı