Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, B.D. idaresindeki motosiklet ile E.G. kontrolündeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

VATANDAŞLAR HEMEN HABER VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak. Bölgede son dönemde artan motosiklet kazaları, trafik güvenliği ve sürücü dikkati konusunu yeniden gündeme getirdi.