Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası etkinlikleri kapsamında objektif karşısına geçti. 2024 yılında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenen ve setlere ara veren Pamuk, sosyal medya platformları üzerinden kırmızı tül detaylı elbisesiyle çekilen fotoğraflarını takipçilerine aktardı.

Kırmızı gül emojisiyle yayınlanan kareler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Gelen yorumlarda bazı takipçiler kıyafetin tasarımını oldukça beğenirken, bazı kullanıcılar ise dekolte detayını fazla bularak eleştirel görüşler bildirdi.

EVLİLİK VE ARKADAŞLIK AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan oyuncu, ikili ilişkilere yönelik fikirlerini aktardı. Pamuk, eşinin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olmasının kendisini rahatsız edeceğini ve aynı durumun eşi Yusuf Yazıcı için de geçerli olduğunu belirtti. Açıklamasında, iki karşı cinsin sadece arkadaş kalabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu savundu.

KARİYERİNDE YENİ DÖNEM NASIL ŞEKİLLENİYOR?

29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri oğlunu kucağına alan Pamuk, anne olduktan sonra uzun soluklu dizi setleri yerine kısa süreli marka işbirliklerine ağırlık veriyor. Avrupa'daki önemli moda etkinliklerinde yer almaya başlayan oyuncunun, kariyer planlamasında dijital projelere ve uluslararası moda sektörüne yöneldiği görülüyor.