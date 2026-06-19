Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Yapraklı Koy Plajı'nda serinlemek için denize giren kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. "Yan bakma" iddiasıyla başlayan gerginlik sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, olay önceki gün denizin içinde meydana geldi. Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin isimli şahıslar ile Murat Acar arasında sözlü bir atışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte denizin içinde yumruklu ve sopalı bir kavga patlak verdi. Yaşanan arbede sırasında Murat Acar'ın başından yaralandığı bildirildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin resmi bir değerlendirme yaptı. Turizm bölgelerindeki huzur ortamının devletin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirten Gürlek, hem yerli vatandaşların hem de yabancı turistlerin güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca, turistleri baskı altına alan zorbalık olayları ile "hanutçuluk" faaliyetlerine karşı adli makamların tavizsiz bir takip yürüttüğünü vurguladı.

TURİZM MERKEZLERİNDE GÜVENLİK HASSASİYETİ

Akdeniz çanağındaki turizm destinasyonlarında yaşanan bu tür adli olaylara karşı en üst düzeyden verilen tepki, Alanya ve Antalya gibi yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgelerde de olası yansımaları açısından yakından takip ediliyor. Ülkenin marka değerine ve turizm güvenliğine zarar veren eylemlere yönelik hukuk devleti sınırları içindeki bu kararlı duruş, turizm camiasında önemli bir güvence olarak öne çıkıyor.

Bakan Gürlek'in açıklamalarının akabinde adli süreç hızlandırıldı. Gözaltına alınan Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.