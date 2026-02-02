SGK’nın yaptığı düzenleme ile birlikte yıpranma payı kapsamına giren mesleklere yenileri eklendi. Buna göre, yıpranma payı kapsamına alınan 5 meslekte daha yıpranma payı verilmesi sağlanmış oldu. Düzenleme 2026’da yürürlüğe girdi.

Erken emeklilik beklentisi içinde olan binlerce çalışanı ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “yıpranma payı” olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamını genişleterek işçilere erken emekliliğin yolunu açtı. Yeni düzenleme ile ilgili sektörlerde görev yapanlar, 5 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebilecek.

SGK tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışanların yararlandığı yıpranma payı listesi genişletildi. Daha önce sınırlı sayıda meslek grubunu kapsayan uygulama artık çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanlarını da içeriyor. Bu çalışanlar, fiili hizmet süresi zammı sayesinde prim günlerine ek süre kazanabilecek.

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama, ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkânı tanıyor. Yıpranma payı kapsamında çalışanların yıllık prim günlerine, işin risk derecesine göre 60, 90 veya 180 gün ilave ediliyor. Böylece 12 ay çalışan bir işçi, SGK kayıtlarında daha uzun süre çalışmış sayılıyor.

EMEKLİLİK 5 YILA KADAR DÜŞEBİLİYOR

Biriken yıpranma payları yalnızca prim gününü artırmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda emeklilik yaşından da düşülerek çalışanlara erken emeklilik avantajı sağlanıyor. Uygulama kapsamında emeklilik yaşı en fazla 5 yıl, çok ağır işlerde çalışanlarda ise 8 yıla kadar öne çekilebiliyor.

Yıpranma payı uygulamasında normalde yılda 360 gün olarak bildirilen prim süresi, yapılan işin niteliğine göre artırılıyor. Örneğin, yılda 90 gün ek hakkı bulunan bir çalışanın prim günü, yıllık toplamda 450 gün olarak SGK sistemine yansıyor.

Çalışanlar, yıpranma payı haklarının tanınıp tanınmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranında yer alan “FHSZ” ibaresi veya ilgili kodlar, fiili hizmet süresi zammının işlendiğini gösteriyor.

HANGİ MESLEKLER KAPSAMA DAHİL EDİLDİ?

Düzenleme kapsamında sağlık çalışanları, gazeteciler, maden ve yer altı işçileri, güvenlik güçleri, itfaiyeciler ve ağır sanayi çalışanları yer alıyor. Son olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi işçileri de bu listeye eklendi.