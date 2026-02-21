İlgili mevzuat bölümünde belirtilen SGK genelgesi ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esasları” ile “Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esasları”nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tecil işlemlerinin yapılmasını ve tecil işlemlerinin bozulmasını zorlaştıran bazı kolaylıklar getirilmiştir. SGK alacaklarının tecil işlemini konu alan 2024-12 sayılı SGK Genelgesi’nde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; Genelgenin 17.4 maddesindeki “Tecil talep edilen borç tutarının ödeme planı bazında en az %10’u ilk taksit (peşinat) tutarı olarak belirlenecek, kalan borç diğer taksitlere eşit olarak bölünecektir. Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının tamamının ödendiği tarihte başlayacaktır.” hükmü kaldırılarak, “Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının defaten ödendiği tarihte başlayacaktır.” hükmü getirilmiştir.

Bu düzenleme ile borcun tecil edilmesinde aranan ödeme planındaki borcun %10’luk kısmının peşinat olarak ödenmesi kuralı kaldırılmıştır.

Genelgenin “Süresi ve kademeli tecil” başlıklı bölümünün üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan “borç tutarının ödeme planı bazında en az %10’u ödenmesi” şartı kaldırılmıştır.

Buna göre, borçlular tarafından kademeli tecil talebinde bulunulması durumunda, en fazla başlangıçtaki altı aya ait taksit tutarları, tecil talep edilen borç tutarının ödeme planındaki taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak tutarın %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli taksit tutarları hesaplanacaktır (talep edilmesi hâlinde düşük taksit tutarları %50’nin üzerinde de olabilecektir). Daha sonraki aylara ait taksit tutarları ise geriye kalan borç miktarının kalan taksit sayısına bölünmesi suretiyle eşit olarak hesaplanacaktır.

Tecil talebinin değerlendirilmesinde; borçlunun, talepte bulunduğu yıl ile bu yıldan önceki iki takvim yılı içerisinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında üç kez (daha önce bu iki kez uygulanmaktaydı) tecilinin bozulmuş olması hâlinde, söz konusu bozulmuş tecil borçları ödeninceye kadar yeni tecil talebi kabul edilmeyecektir.

Ancak, daha önce bozulmuş olan tecil işlemlerine ilişkin borçların başvuru tarihinden önce ödenmiş olması hâlinde, söz konusu tecil işlemleri bozulmuş tecil sayılmayacak ve yeni tecil talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, tecil süreci devam ederken borçlunun yapılandırma kanunlarından yararlanmak amacıyla yaptığı başvurular nedeniyle sona eren tecil işlemleri, bozulmuş tecil olarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer taraftan, bozulmuş olan tecil sayılarının belirlenmesine ilişkin uygulama ünite ve borçlu bazında yapılacaktır.

Genelgenin “17.8.1. Aylık taksitlerin aksatılması” başlıklı bölümünün birinci bendinde yer alan “üç” ibaresi “dört”, “üçüncü” ibaresi “dördüncü”; ikinci bendinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda tecilinin bozulmasında aranan üç taksitin ödenmemesi kuralı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Yine tecilinin bozulmasında iki taksitin son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde bozulma kuralındaki iki taksit şartı üç taksit olarak revize edilmiştir.

Genelgenin 17.8.2.1. bölümündeki “Cari ay” kavramı yeniden tanımlanmıştır.

“Cari ay kavramı, yasal süresi içerisinde verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden kaynaklanmakla birlikte, tecil peşinatının ödendiği tarih itibarıyla henüz ödeme vadesi geçmemiş primler ile bu tarihten sonra yasal süresi içerisinde verilen prim belgelerinden/beyannamelerinden kaynaklanan primler, cari ay borcu olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Genelgenin “17.8.2.2. Cari ay yönünden bozma şartları” başlıklı bölümünün birinci bendinde yer alan “üç” ibaresi “dört”, “üçüncü” ibaresi “dördüncü”; ikinci bendinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde ve aynı bölümdeki örneğin ikinci paragrafında yer alan “2025 yılı Haziran” ibaresi “2026 yılı Mayıs, Haziran”, “üç” ibaresi “dört”, “2025 yılı Ağustos” ibaresi “2026 yılı Ağustos” şeklinde; aynı örneğin dördüncü paragrafında yer alan “üçü” ibaresi “dördü” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda cari ay yönünden tecilin bozulma şartlarında üç taksit şartı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Yine bir takvim yılında en fazla iki cari aya ait borcun, ödeme planındaki tecil süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemesi hâlinde tecilin bozulma kuralındaki iki cari ay şartı üç cari ay olarak revize edilmiştir.

Genelgenin “Mücbir sebep hâllerinde aylık taksitlerin aksatılması” başlıklı bölümünün birinci bendinde yer alan “üç” ibaresi “dört”, “üçüncü” ibaresi “dördüncü”; ikinci bendinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, mücbir sebep kapsamındaki borçların tecilinin bozulmasında aranan üç taksitin ödenmemesi kuralı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Yine tecilinin bozulmasında iki taksitin son taksit ödeme süresine kadar ödenmemesi hâlinde iki taksit şartı üç taksit olarak revize edilmiştir.