5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile 5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi kapsamındaki sigortalılar ve bu sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi 31/12/2026 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE 60/G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ

SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA USULLERİ

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 77’nci maddesinde;

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67’nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olduğu belirtilmiştir.

07.01.2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10812 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu maddenin uygulama süresi uzatılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

İkametgâhı Türkiye’de bulunan 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

İkametgâhı Türkiye’de bulunan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.