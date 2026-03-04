KOSGEB internet sitesinde açıklandığı üzere;

1- Destek kapsamında KOBİ veya büyük işletmelere aylık 30 prim gün için 3 bin 500 TL destek sağlanacaktır. Toplam destek üst limiti, 249 çalışan üzerinden 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 10 milyon 458 bin TL’dir.

2- Sigortalı başına (30 gün karşılığı olarak) 3 bin 500 TL tutarındaki destekten;

13- Tekstil Ürünlerinin İmalatı,

14- Giyim Eşyalarının İmalatı,

15- Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı,

31- Mobilya İmalatı,

32.99.02- Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dahil)

faaliyet alanlarında bulunan işletmeler yararlanabilir.

3- Performans desteğinden KOBİ veya büyük işletmeler, finansman desteğinden ise KOBİ’ler yararlanabilir.

4- KOSGEB tarafından işletmeler için belirlenen destek tutarları, SGK’ya olan prim borçlarından ve vergi dairelerine olan borçlarından mahsup edilecektir.

Bu tutarın alacaklı tahsil dairesinin hesabına geçtiği tarihte işletmenin ilgili kuruma borç ödemesi yapılmış sayılır.

5- 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olan işletmelere performans desteği veya finansman desteği sağlanır.

İşletme, program kapsamında sağlanan performans ve finansman desteklerinden sadece birinden yararlanabilir.

6- Ayrıca Kısım C – İmalat başlığı altında yer alan KOBİ veya büyük işletmeler bankalardan kredi kullanabilecektir.

Program kapsamında kullanılabilecek krediye ilişkin hususlar, bankalar ile imzalanan protokolde belirlenmektedir.

Kullanılabilecek kredi tutarı, işletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarındaki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen işyeri bazında prime esas kazanç toplam tutarının aylık ortalamasını geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

Kredi üst limiti işletme başına en fazla 50 milyon TL’dir.

Kredi kullanımı 2026 yılı Haziran ayı sonuna kadar tek seferde gerçekleştirilmelidir.

BAZI SEKTÖRLERE VERİLECEK DESTEĞİN UYGULAMASI

Bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin istihdamını korumaları şartıyla desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu desteğe ilişkin usul ve esaslar KOSGEB internet sitesinde açıklanmıştır.

Bu destekten yararlanmak için;

İşletme Beyanı’nın güncel olması,

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren merkez veya şube; ana veya yan faaliyet NACE kodu Kısım C – İmalat başlığı altında;

olan işletme olması,

2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olması

gerekmektedir.

Ayrıca yukarıdaki şartları taşıyan KOBİ’ler bankalardan kredi kullanabilecektir. Program kapsamında kullanılabilecek krediye ilişkin hususlar, bankalar ile imzalanan protokolde belirlenmektedir.

Program kapsamında kredi kullanımı aşağıdaki bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir:

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası.

Kefalet imkânı: Program kapsamında kredi kullanan KOBİ’lerin kefalet şirketlerinden kefalet kullanmaları sağlanır.

Kefalet kullanımına ilişkin hususlar, kefalet şirketleri ile imzalanan protokolde belirlenir.

Kefalet sağlayacak kuruluşlar:

Program kapsamında kullandırılacak kredilere;

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)

Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK)

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

tarafından kefalet sağlanacaktır.

Destek kapsamında istihdamını koruyan işletmelere sigorta primi ve/veya vergi desteği sağlanacaktır.

Aşağıdaki durumların oluşması hâlinde uygulama birimi tarafından destek programı sistem üzerinden sonlandırılır. Sonlandırmaya ilişkin bilgilendirme işletmeye sistem üzerinden yapılır.

a) İşletmenin tasfiyesinin başlaması,

b) İşletmenin kapanması,

c) İşletmenin devri, bölünmesi veya başka bir işletme ile birleşmesi sebebiyle uygulama biriminin destek programını sonlandırma kararı alması durumu.

Destek programının sonlandırılması durumunda bekleyen destek ödeme talepleri işleme alınmaz ve işletmelere yapılan destek ödemelerinin iadesi istenmez.

Destek programı ile ilgili ihtilaflı konuların KOSGEB ile temasa geçilerek çözüme kavuşturulması gerekir.