Özel sektör işverenlerinde 5510 sayılı Kanun kapsamındaki MYÖ (Malullük-Yaşlılık-Ölüm) sigortaları primi işveren hissesine uygulanan Hazine desteği 2026/Ocak’tan itibaren 2 puana indirildi.

İmalat sektöründe ise 2025/Şubat–2026/Aralık döneminde 5 puanlık destek uygulanmaya devam edecek.

19.12.2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun m.81/1-(ı) bendinde yapılan değişiklik doğrultusunda, MYÖ primi işveren hissesinde Hazinece karşılanan indirim oranı “dört puandan iki puana” düşürülmüştür.



Ayrıca 5510 sayılı Kanun’un Geçici 108. maddesinde de “dört” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

Özel sektör işverenlerinin, 5510 kapsamındaki sigortalıları için MYÖ primi işveren hissesinde Hazinece karşılanacak kısım,

2008/Ekim – 2025/Ocak: 5 puan

2025/Şubat – 2025/Aralık: 4 puan

2026/Ocak ve sonrası: 2 puan





İmalat sektörü istisnası (5 puan devam)

İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için 2025/Şubat – 2026/Aralık dönemlerinde MYÖ işveren hissesindeki destek 5 puan olarak devam eder .





NACE Rev.2.1 sınıflamasında “C (İmalat)” bölümündeki işkollarının esas alınacağı belirtilmiştir.

Hazine desteği (TL) = Prime esas kazanç (PEK) x İndirim oranı

Genel sektör: Yüzde 2 İmalat (C): Yüzde 5 (2025/Şubat–2026/Aralık)



İşverenin ödeyeceği toplam prim (destek sonrası) = Hesaplanan toplam prim – Hazine desteği





Uygulamada toplam oran; kısa vadeli sigorta kolları gibi parametrelere göre değişebilir.

İndirimin PEK üzerinden yüzde 2 veya yüzde 5 olarak düşülmesi ve bunun ödenecek toplam prim tutarını azaltmasıdır .

İşkolu kodu (NACE) değişikliklerinde indirim puanının değişiklik tarihini takip eden ay/dönemden itibaren yeni NACE’e göre uygulanacak.

İmalattan imalat dışına geçiş: takip eden aydan itibaren 2 puan

İmalat dışından imalata geçiş: takip eden aydan itibaren 5 puan (geçerli dönem içinde)





13.02.2025’ten sonra NACE kodu geçmişe yönelik değiştirildiğinde ve geçmiş dönem için belge düzenlendiğinde; ilgili ay/dönemde yasal sürede verilmiş ilk belge esas alınarak, o belgenin düzenlendiği tarihte geçerli NACE üzerinden indirim puanı belirlenir. (İlk belge yoksa sistemdeki NACE geçerlilik tarihleri dikkate alınır.)

Aynı dönem için birden fazla prim desteği varsa öncelikle bu (2/5 puanlık) indirim uygulanır , ardından diğer teşvik/ desteklerin devreye alınacağını belirtir. (Örnekte 6111 ile birlikte gösterilmiştir.)

Bu indirim için ayrı bir kanun numarası oluşturulmayacak , uygulama “5510” kanun numarası seçilerek devam edecek.



İndirim puanı ( 2 mi 5 mi ) işyerinin NACE koduna göre sistem tarafından otomatik belirlenecek.