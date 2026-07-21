Antalya'nın Kepez ilçesinde, otizm ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla Mavi Dünya Tematik Parkı hayata geçiriliyor. Kepez Belediyesi tarafından Sütçüler Mahallesi 6535. Sokak'ta yapımı tamamlanan tesis, 22 Temmuz 2026

Çarşamba günü saat 16.00'da kapılarını açacak.

Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 500 binin üzerinde otizm tanılı ve yaklaşık 100 bin Down sendromlu birey bulunuyor. Nüfus yoğunluğu bakımından Antalya'nın en kalabalık ilçesi olan Kepez'de kurulan bu yeni alan, bölgede yaşayan binlerce özel gereksinimli birey ve aileleri için doğrudan bir sosyalleşme merkezi işlevi görecek.

TERAPİ VE DUYU BÜTÜNLEME ATÖLYELERİ

Sadece bir açık hava rekreasyon alanı olmayan tesis, bünyesindeki eğitim ve terapi imkanlarıyla öne çıkıyor. Uzmanlar eşliğinde yürütülecek ergoterapi ve duyu bütünleme çalışmaları, bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Müzik, ritim, drama, oyun terapisi ve güzel sanatlar atölyeleri aracılığıyla çocukların ince motor becerilerinin ve iletişim kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Aşırı uyaran yüklemesi yaşayan çocukların sakinleşebileceği özel olarak tasarlanmış Hayal Odası (regülasyon alanı), bu tür tematik parkların kent mimarisindeki gerekliliğini ortaya koyuyor. Klasik park tasarımlarından farklı olarak duyusal regülasyon alanları ve doğa odaklı parkurlar barındıran proje, otizmli bireylerin hassasiyetlerini ve Down sendromlu bireylerin motor becerilerini aynı çatı altında destekleyen kapsayıcı bir model sunuyor.